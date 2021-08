In St. Gallen wird mittels Pixi-Büchlein auf Autobahnsanierung aufmerksam gemacht

Das Astra hat in den letzten Wochen an 54’500 Haushalte ein Kinderbüchlein verschickt.

Das Astra will mit dem Projekt auf den Beginn der Hauptbauarbeiten der 550 Millionen Franken teuren Erneuerungen hinweisen, sagt Mediensprecher Julian Räss gegenüber dem «St.Galler Tagblatt» (Bezahlartikel). Die Bauzeit wird rund sechs Jahre betragen. Ziel ist es, dass während dieser Zeit möglichst viele Autofahrer und Autofahrerinnen auf den öffentlichen Verkehr umsteigen, um Stau und Verkehrskollapse zu verhindern. «Damit die Leistungsfähigkeit erhalten bleibt, ist in den Jahren 2022 und 2023 in der Morgen- und Abendspitze eine Verkehrsreduktion von rund zehn Prozent notwendig», so Räss.