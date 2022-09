Energieknappheit: Heiztemperatur in Bundesbauten wird auf 20 Grad begrenzt

… sowie in Ratssälen …

Nun wollen die Bundesbehörden ihren Teil dazu beitragen und haben ihrerseits Beschlüsse gefasst, wie sie sparen können. Zum einen wird die Heiztemperatur in zivilen Bundesbauten, in den militärischen Bauten und den Institutionen des ETH-Bereichs in der Heizperiode 2022/2023 auf 20 Grad reduziert. Das spare sechs bis zehn Prozent des Energieverbrauchs für die Wärmeerzeugung, heisst es.