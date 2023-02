Schweiz: 10 Milliarden Franken für Schweizer Strassen

Um eine gute Nationalstrasseninfrastruktur zu gewährleisten, müsse laufend in Betrieb, Unterhalt und Anpassungen investiert werden, teilt der Bund am Mittwoch mit.

Auf dem Netz der Schweizer Nationalstrassen drohen in einigen Jahren täglich Staus oder stockender Verkehr mit einer Dauer zwischen zwei und vier Stunden. Der Bund rechnet damit, dass bis 2040 rund 453 Kilometer (20 Prozent) des schweizerischen Nationalstrassennetzes überlastet sein werden. Besonders betreffen würde es die grossen Städte und Agglomerationen. Das Nationalstrassennetz soll erweitert werden. Der Bundesrat hat entsprechende Botschaften an das Parlament verabschiedet.

Massnahmen, um gegen diese Entwicklung vorzugehen, wurden bereits umgesetzt. So gibt es beispielsweise Tropfenzählersysteme an den Anschlüssen und lokale Pannenstreifenumnutzungen . Auch Verkehrsregeln wurden angepasst; an Kolonnen darf rechts vorbeigefahren werden. «Trotz aller Massnahmen sind auf den am stärksten belasteten Abschnitten gezielte Kapazitätserweiterungen notwendig, um die Funktionsfähigkeit des Nationalstrassennetzes aufrecht zu erhalten», schreibt der Bund.

«Lösen Probleme dort, wo der Handlungsdruck am grössten ist»

Der Bundesrat hat zu diesem Zweck das Strategische Entwicklungsprogramm Nationalstrassen (STEP Nationalstrassen) entwickelt. In der Regel schaut das Parlament alle vier Jahre drüber. Die aktuellste Version des Programms hat der Bundesrat am Mittwoch zuhanden des Parlaments verabschiedet.

Im neusten STEP Nationalstrassen sind Projekte mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rund 34,1 Milliarden Franken vorgesehen. Darin enthalten seien 5,8 Milliarden Franken, welche das Parlament in den vorangegangenen STEP bereits verbindlich beschlossen habe. Bis 2030 sollen Projekte in der Höhe von rund 11,6 Milliarden Franken in Angriff genommen werden. Diese werden laut dem Bund vor allem in städtischen Agglomerationen umgesetzt. «Sie lösen Probleme dort, wo der Handlungsdruck am grössten ist, und leisten einen wichtigen Beitrag zur Aufwertung der Siedlungsgebiete», heisst es dazu.