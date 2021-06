Tiefenbahnhof plus Herzstück : Bund will in Basel neun Milliarden investieren

Das Bundesamt für Verkehr richtet in Basel mit der grossen Kelle an und will einen Tiefenbahnhof samt unterirdischer S-Bahn durch die Stadt realisieren. Der Neun-Milliarden-Plan muss aber noch durchs eidgenössische Parlament.