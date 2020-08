Jupiter 31.08.2020, 17:38

Ich kann nun den Bundesrat nicht so ganz verstehen. als die Banken in der Schieflage waren, flossen auch mehrere Milliarden zu deren Rettung, die Swiss wurde auch wieder mit Geld aufgepumpt. Ich kann es aber auch verstehen wenn der Bundesrat nun knausert. Aber um der Ehrlichkeit die Ehre zu geben, wir werden es trotzdem bezahlen, dann einfach auf dem Rücken der Kantone... .oder allen Pflegenden (nicht Ärzte) wird auf Dauer einfach der Lohn um 10% gekürzt. (Übrigens ich arbeite in der Pflege (innere Medizin, Pneumologie)