Durch die Abgabe der Kontrollmehrheit der Post und damit indirekt des Bundes wird der Eintritt der Postfinance in den den Kredit- und Hypothekarmarkt ermöglicht.

Die Postfinance soll in Zukunft von der Post abgelöst werden und zu einer vollwertigen Geschäftsbank werden. Das teilt der Bundesrat in einem Schreiben mit. Damit strebt der Bundesrat eine Privatisierung der Post-Tochter an.