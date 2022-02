SRG-Finanzierung – Bund will Serafe-Gebühren senken – als Reaktion auf SVP-Initiative?

Bereits seit Monaten liegt SVP-Präsident Marco Chiesa mit dem Tessiner Fernsehen im Clinch. Es ist die neueste Episode in einer Reihe von Konflikten zwischen der Partei und der SRG.

Das Unternehmen Serafe zieht für den Bund die Gebühren an den öffentlichen Rundfunk ein. Seit einer Gesetzesänderung 2019 belaufen sich diese für jeden Schweizer Haushalt auf 335 Franken pro Jahr.

Ein Dorn im Auge sind diese bereits seit längerem der SVP. Mit einer Volksinitiative will sie die Abgabe auf 200 Franken «halbieren». Nun prüft auch der Bund eine Reduktion.

Mit den Gebühren werden die Produktionen von SRF sowie den Kolleginnen und Kollegen in den anderen Landesteilen finanziert.

SVP-Streitereien mit der SRG halten seit Jahren an

Hauptgrund für den Richtungswechsel ist die steigende Zahl an Gebührenzahlenden. Rund 800’000 mehr Haushalte soll es hierzulande 2050 im Vergleich zu heute geben. Im Jahr 2019 kam es im Nachzug zur No-Billag-Initiative zu einem Richtungswechsel bei den Gebühren. Musste zuvor nur zahlen, wer eine Empfangsgerät besass, wurde neu eine Gebühr für alle eingeführt. Der Preis sank von zuvor 462 Franken auf 365 Franken. Ein Jahr später wurde er noch einmal reduziert. Bereits zu diesem Zeitpunkt gab die Vorgängerin von Simonetta Sommaruga, CVP-Politikerin, Doris Leuthard, einen Zielwert von 300 Franken aus.

Während der Woche waren neue Details zum Stand der sogenannten Halbierungs-Initiative der SVP öffentlich geworden. Ein Komitee bestehend aus SVP- und FDP-Politikern soll dieses vorbereiten. Geht es nach ihnen, soll das Unternehmen Serafe, das für den Bund die Gebühren eintreibt, den Schweizer Haushalten nur noch 200 Franken pro Jahr in Rechnung stellen. Auf die Wahrscheinlichkeit der Gebührensenkung seitens des Bakoms angesprochen heisst es von der Partei gegenüber den CH-Media-Zeitungen: «Das wird kaum geschehen.» Immer wieder ist es in den letzten Jahren zu Konflikten zwischen Parteiexponenten und dem Schweizer Fernsehen gekommen. So boykottierte Bundesrat Ueli Maurer jahrelang die Sendungen nach einem Eklat mit dem damaligen «Rundschau»-Moderator Sandro Brotz. Parlamentarier und Parlamentarierinnen der Partei haben den Sender immer wieder als zu links kritisiert.