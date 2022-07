32’500 Staustunden: Bund will Tempo 60 auf Autobahnen prüfen

Staus kosten sehr viel Geld: Laut einer Schätzung des Bundesamtes für Raumentwicklung (ARE) beliefen sich die Stauzeitkosten 2019 auf insgesamt rund 2 Milliarden Franken.

Das Bundesamt für Strassen (Astra) prüft derzeit die Möglichkeit, die Tempolimite auf Schweizer Autobahnen bis auf 60 Kilometer pro Stunde zu reduzieren. Damit will der Bund künftig Staus zu Stosszeiten vermeiden, wie der « Tages-Anzeiger » berichtet.

Die Zeit, die Pendler und Pendlerinnen in den Blechlawinen auf den Nationalstrassen vergeuden, betrug im vergangenen Jahr rund 32’500 Stunden. Nicht nur das: Staus sind teuer: Laut einer Schätzung des Bundesamtes für Raumentwicklung (ARE) beliefen sich die Stauzeitkosten 2019 auf rund 1,67 Milliarden Franken. Wenn man Umwelt-, Klima-, Energie- und Unfallkosten dazurechne, komme man mit den Stauzeitkosten weit über 2 Milliarden Franken. 2015 waren es noch 380 Millionen weniger gewesen.

Tempolimite 80 hat sich bewährt

Astra-Sprecher Benno Schmid ist ein Verfechter der Idee. Eine bereits öfter angewendete Temporeduktion auf 80 Stundenkilometer habe sich bewährt, sagt er: «Der Verkehr fliesst besser, und es ereignen sich auf den so ausgerüsteten Abschnitten weniger Unfälle als vor der Inbetriebnahme der Anlagen.»

Astra installiert bereits die Anlagen für Tempoanzeigen

Nicht überzeugt sind hingegen der Automobil-Club ACS und der Schweizerische Nutzfahrzeugverband Astag. Eine Verkehrssteuerung via variable Höchstgeschwindigkeiten sei in Ordnung, findet etwa ACS-Präsident Thomas Hurter, aber Tempo 60 gehe zu weit. Ähnlicher Meinung ist man beim Astag. Die Senkung auf 60 Stundenkilometer würde zu Ausweichverkehr auf Hauptstrassen, in Städten, Agglomerationen und Dörfern führen, sagt Astag-Präsident Thierry Burkart. Der Verband lehnt die Idee daher kategorisch ab.