Bund zahlt fälschlicherweise Fördergeld an deutsche und italienische Exklaven

Das Bundesamt für Sport (Baspo) bezahlte jahrelang Fördergelder von Jugend+Sport an Vereine in Gemeinden, die gar nicht zur Schweiz gehören. Die deutsche Exklave Büsingen im Kanton Schaffhausen erhielt insgesamt 60’000 Franken, bis der Fehler auffiel. Auch Vereine in der italienischen Gemeinde Campione , die vom Kanton Tessin umgeben ist, kassierten vier Jahre lang zu Unrecht Fördergelder – insgesamt 14’222 Franken.

Das Problem war, dass die Gemeinden sowohl deutsche beziehungsweise italienische als auch Schweizer Postleitzahlen haben, wovon sich die Bundesbeamten täuschen liessen, wie der «Blick» berichtet. Nun, da der Fehler aufgeflogen ist, müsse man schauen, wie es in den Vereinen weitergehe. Hässig sei man auf den Bund nicht, denn, wenn man kein Anrecht auf die Subventionen habe, dann sei das halt so. «Als Gemeinde wollen wir nicht jammern», sagt Bürgermeisterin Vera Schraner zum «Blick» .

Kanton erklärte Vereinen, wie sie Fördergeld beantragen können

Der Kanton sieht das anders: «Viele Schaffhauserinnen und Schaffhauser sind Mitglied in den Büsinger Sportvereinen.» Deshalb sei der Entscheid des Baspo nur bedingt nachvollziehbar. Laut der Staatskanzlei war es der Kanton, der den Vereinen sagte, wie sie mit ihrer Schweizer Postleitzahl an die Fördergelder kommen.

Begründet wurde das darin, dass die Vereine in den Schweizer Ligen aktiv seien und zahlreiche Schweizer Mitglieder hätten. «Sowohl das Sportamt als auch die Vereine gingen seit Jahren in gutem Glauben davon aus, dass die Gelder zu Recht ausbezahlt wurden. Die Büsinger Vereine wollten zu keiner Zeit das System betrügen.» In Gefahr schweben die Vereine in Büsingen nun nicht. Denn die Gemeinde werde für die nun fehlenden Fördergelder aufkommen.