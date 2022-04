Schutzstatus S: Bund zahlt Kantonen 3000 Franken pro geflüchteter Person aus der Ukraine

Der Bundesrat hat für Geflüchtete mit Schutzstatus S einen finanziellen Beitrag an die Kantone von 3000 Franken pro Person beschlossen.

Für aus der Ukraine geflüchtete Personen hat der Bundesrat per 12. März den Schutzstatus S aktiviert . Die Aufwendungen der Kantone für Unterkunft, Sozialhilfe und medizinische Versorgung entschädigt der Bund mittels einer Globalpauschale von rund 18'000 Franken pro Person und Jahr. Da der Schutzstatus S grundsätzlich rückkehrorientiert ist, sieht das Ausländer- und Integrationsgesetz keine Ausrichtung einer Integrationspauschale an die Kantone vor.

Der Bund anerkenne jedoch einen gewissen Unterstützungsbedarf, insbesondere beim Spracherwerb. Nur so könnten diese Personen, wie vom Bundesrat angestrebt, angemessen am Sozial- und Arbeitsleben teilnehmen, heisst es in der Medienmitteilung des Staatssekretariats für Migration SEM vom Mittwoch. Dies diene auch dem Erhalt der Kompetenzen im Hinblick auf eine spätere Rückkehr.