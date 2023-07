Personenfreizügigkeit: Bund zieht nach 20 Jahren positive Bilanz

Seit gut zwanzig Jahren gilt die Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union. Diese wurde von der Schweizer Wirtschaft rege genutzt. Pro Jahr wanderten im Schnitt rund 74’000 Personen in die Eidgenossenschaft, um zu arbeiten. Das entspricht einem jährlichen Bevölkerungswachstum von 0,9 Prozent.

Hat die Schweiz von der Zuwanderung profitiert? Ja, erklärte Helena Budliger Artieda, Direktorin des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) am Dienstag. Pro Kopf habe sich der Wohlstand erhöht. Flankiert wurde sie von Arbeitgeber-Chef Roland Müller und Daniel Lampart, dem Chefökonomen des Gewerkschaftsbunds.

Zugewanderte verjüngen die Bevölkerung

Denn: Weil die einheimische Bevölkerung altere, seien junge Arbeitskräfte aus der EU essenziell. Jede dritte arbeitnehmende Person in der Schweiz stammt heute aus dem Ausland, wenn Grenzgängerinnen und Grenzgänger mitgerechnet werden.

Viele von ihnen arbeiten in hoch qualifizierten Berufen – ein grosser Teil aber auch in Jobs mit geringen Ausbildungsvoraussetzungen. In diesem Bereich sind dagegen immer weniger Schweizerinnen und Schweizer tätig.