In Deutschland wurde am 22. März die Vogelgrippe in einem Geflügelbetrieb nachgewiesen. Um eine allfällige Ausbreitung in der Schweiz zu unterbinden, hat das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit in Baselland, Aargau und Schaffhausen Massnahmen verfügt.

Darum gehts In Deutschland wurden am 22. März Vogelgrippefälle bei Hausgeflügel nachgewiesen.

Die Schweiz möchte eine Ausbreitung des Influenzavirus H5N8 verhindern und ordnet Massnahmen an.

Diese betreffen bereits die Grenzkantone Baselland, Aargau und Schaffhausen.

Das Virus ist nicht auf den Menschen übertragbar.

Nachdem im deutschen Bundesland Baden-Württemberg in zahlreichen Geflügelhaltungen die Vogelgrippe nachgewiesen wurde, hat das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit (BLV) in drei Kantonen vorsorgliche Massnahmen angeordnet. Betroffen sind die Grenzkantone Baselland, Aargau und Schaffhausen. Diese sind bis mindestens 30. April in Kraft, teilte das BLV am Freitag mit. Zudem gelten auch für die ganze Schweiz Ausfuhrbeschränkungen für Hausgeflügel und Geflügelprodukte.

Im Baselland sind Geflügelhaltende in 13 Gemeinden von den Massnahmen des Bundes bereits betroffen: Anwil, Arisdorf, Böckten, Buus, Hemmiken, Hersberg, Maisprach, Nusshof, Ormalingen, Rickenbach,

Rothenfluh, Sissach und Wintersingen. Auch in Aargau gehören rund 45 Gemeinden schon zu den geregelten Gebieten. In Schaffhausen sind 9 Teile des Kantons betroffen. Die betroffenen Gebiete sind auf einer Karte des BLV einsehbar.

Keine Verkäufe von kranken Tieren in die Schweiz bekannt

Das Influenzavirus H5N8 wurde am 22. März in einem deutschen Geflügelbetrieb mit Aufzucht von Junghennen nachgewiesen. Viele bereits infizierte Junghennen seien über mobile Geflügelhändler verkauft worden. So habe sich die Krankheit über mehrere Bundesländer verbreitet. Insbesondere betroffen sei Baden-Württemberg. Nach heutigen Kenntnissen der BLV wurden keine infizierten Tiere legal in die Schweiz verkauft. Der Virus sei nach heutigem Erkenntnisstand nicht auf Menschen übertragbar.

Und so sehen die Massnahmen für die Geflügelhalter aus:

Hausgeflügel darf nicht in eine andere Stallung verstellt werden.

Märkte und Veranstaltungen mit Geflügel sind verboten.

Mist von Geflügel darf nicht aus dem betroffenen Gebiet transportiert und insbesondere nicht nach Deutschland ausgeführt werden.

Eine Bewilligung des Kantonstierarztes ist nötig, wenn Tiere zum Schlachthof transportiert oder Tiere aus- oder eingestallt werden sollen.

Auffällige Häufungen von krankem oder verstorbenem Geflügel müssen dem Veterinäramt gemeldet werden.

Zudem empfehlt das BLV, in den betroffenen Gebieten den Auslauf von Geflügel auf den Aussenklimabereich zu beschränken. Im Kanton Baselland müssen zudem alle Geflügelhaltungen, inklusive Hobbyhaltungen, beim Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen registriert sein. Das Amt hat hierfür ein Meldeformular aufgeschaltet.

Geflügelhaltende, die seit Anfang März lebendes Geflügel von einem mobilen Händler in Deutschland erworben haben, sollen sich umgehend beim zuständigen kantonalen Veterinäramt melden. Die Geflügelhaltenden, insbesondere im grenznahen Raum zu Baden-Württemberg, sind dazu aufgerufen, ihre Tiere genau zu beobachten.

Verzehr weiterhin möglich

Für die gesamte Schweiz gilt: Der Export von lebendem Geflügel, Geflügelfleisch, Eiern sowie tierischen Nebenprodukten von Geflügel aus der Schweiz ist bis am 18. April 2021 untersagt.

Geflügelprodukte wie Pouletfleisch und Eier können gemäss BLV nach wie vor ohne Bedenken hinsichtlich der Vogelgrippe konsumiert werden. Eier und Geflügelprodukte dürfen in der Schweiz ohne Einschränkung verkauft werden. Weiter werden Personen, die Kadaver von Wildvögeln finden, gebeten, diese vorsichtshalber nicht zu berühren und den Fund einer Polizeistelle oder der Wildhut zu melden.

Das BLV betont, dass das aktuelle Geschehen sich auf Hausgeflügel in Deutschland konzentriert. Es stehe nicht im Zusammenhang mit den kürzlich aufgetretenen Fällen von Vogelgrippe bei Wildvögeln in der Bodenseeregion.