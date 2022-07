Knatsch in Bundesbern: Bundesamt-Vizedirektorin zieht über Ex-Erdöllobbyist her

In dem mit «Hermeneutik» (der Lehre der Auslegung von Texten oder anderen Werken) betitelten Newsletter schreibt Zünd vom «Carbura Hartl und seinen apokalyptischen Reitern». Zuvor hatte Rolf Hartl am 90-jährigen Jubiläum der Pflichtlager das Bild der Reiter aus der Offenbarung des Johannes aus dem Neuen Testament verwendet, wie der « Nebelspalter » berichtet. Damit wollte er offenbar auf die verschiedenen derzeitigen Krisen und deren Auswirkungen aufmerksam machen, übte auch Kritik an der Energiestrategie 2050, für die Marianne Zünd mitverantwortlich ist.

«Hat die Haare schön»

Zünd interpretiert das von Hartl verwendete Bild so, dass auch er, der laut der Vizedirektorin des Bundesamts für Energie die «Haare seit Jahrzehnten schön hat», die Zeichen der Zeit erkannt habe. Die seit Monaten in der Energiepolitik herrschende Kriegsrhetorik werde nun auch religiös angereichert. Im letzten Absatz zitiert sie ein englisches Sprichwort, das sinngemäss übersetzt in etwa «Wenn im Zirkus was schiefläuft, schicken sie die Clowns rein, um die Leute abzulenken» bedeutet. Nach der Einschätzung von Zünd sei mit dem Zirkus etwas fatal schiefgelaufen, denn nun seien die Clowns überall, auch Rolf Hartl dürfte hier miteinbezogen sein.