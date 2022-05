«Nachbesserungen nötig»: Bundesamt zieht durchwachsenes Fazit zur mobilen Astra Bridge

Seit dem 10. April ist die mobile Baustellenbrücke Astra Bridge erstmals im Einsatz. So wird sie bei Belags-Ersatz-Arbeiten auf der A1 in Solothurn verwendet. Unter der Brücke wird auf der Fahrspur der Deckbelag ersetzt. Das Bundesamt für Strassen (Astra) äussert sich vorsichtig optimistisch zu dem Pilotprojekt.

«Die bisherigen Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt zeigen, dass die Brücke als Konzept und Maschine funktioniert und die Bauarbeiten unter der Brücke wie geplant fortschreiten», schreibt es in einer Medienmitteilung. Jedoch sind noch einige Verbesserungen bei den Auf- und Abfahrtsrampen nötig, um den Verkehrsfluss zu verbessern. So habe sich der Verkehrsfluss noch nicht wie gewünscht eingependelt, die erhoffte Vermeidung von Staus bleibt bislang noch aus.

Der erwünschte Effekt bleibt aus

«Investition in die Zukunft»

Einer von ihnen wandte sich im April sogar in einem offenen Brief an die Bundesrätin Simonetta Sommaruga, um sich über die «unzumutbare Behinderung auf der Autobahn A1 in Luterbach» zu beschweren. Durch diese werde «der Verkehr praktisch jeden Tag lahmgelegt». Auch Autofahrer hätten sich bei ihm gemeldet, die ebenfalls über die Astra Bridge verärgert sind.