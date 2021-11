Reise zum Klimagipfel : Bundesangestellte nehmen den Zug nach Glasgow, Bundesräte fliegen

Mitarbeitende des Bundesamts für Umwelt setzen ein Zeichen und machen eine 16-stündige Bahnfahrt. Der Bundesratsjet fliegt in diesen Tagen trotzdem dreimal nach Glasgow.

Sein Flug nach Glasgow soll vollumfänglich kompensiert werden: Bundespräsident Guy Parmelin spricht am Klimagipfel. (1. November 2021)

Der Klimagipfel findet in Glasgow, Schottland, statt.

Bundesbeamte setzen ein Zeichen für den Klimaschutz: Die siebenköpfige Delegation des Bundesamts für Umwelt, die an der Klimakonferenz in Glasgow teilnimmt, ist mit der Bahn angereist. Dies bestätigt das Umweltdepartement gegenüber der «SonntagsZeitung». Rund 16 Stunden dauert die Fahrt von Bern aus via Paris und London.