Korruptionsjäger zu Laubers Abgang

«Die Schweizer Justiz ist nach Lauber am Boden»

Bundesanwalt Michael Lauber tritt zurück. Ein Gericht bestätigte die schweren Vorwürfe gegen ihn im Fifa-Prozess. Experte Mark Pieth sagt, was jetzt passieren muss.

Der oberste Staatsanwalt der Schweiz, Bundesanwalt Michael Lauber, steht seit geraumer Zeit heftig in der Kritik. Nun hat das Bundesverwaltungsgericht die Vorwürfe bestätigt: Lauber hat seine Amts- und Treuepflicht schwer verletzt und gegenüber der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) vorsätzlich gelogen. Lauber hat daraufhin seinen Rücktritt angeboten. Ein Schritt, der schon seit längerem von Politikern von links bis rechts gefordert wird. Der Schweizer Rechtswissenschaftler und Antikorruptionsexperte Mark Pieth erklärt, was die jüngsten Entwicklungen für die Bundesanwaltschaft bedeuten.

Weshalb ist Bundesanwalt Lauber nun doch noch zurückgetreten? Die Bevölkerung und Politiker von links bis rechts ärgerten sich schon lange, dass Lauber sich derart stur an seinen Sessel klammerte. Jeder vernünftige Mensch hätte wohl schon lange das Handtuch geworfen. Bisher konnte Lauber aber sagen, dass man ihm nur persönlich nicht glaubte. Jetzt, wo das Bundesverwaltungsgericht die Vorwürfe bestätigt hat, konnte Lauber nicht mehr anders, als einen Rücktritt anzubieten, wenn er sein Gesicht wahren will.

Was bedeutet das für die Zukunft der Bundesanwaltschaft? Lauber hatte nun sehr lange einen Betrieb aufrechterhalten, der nicht mehr funktionierte. Er hat viele gute Leute rausgeekelt, mindestens drei hervorragende Abteilungsleiter sind unter Laubers Führung gegangen. Dadurch sind auch diverse wichtige Verfahren liegen geblieben, etwa ein Korruptionsskandal in Malaysia, bei dem vier Milliarden Franken bei einer Schweizer Bank gewaschen worden sein sollen. Man kann nur sagen: Bundesanwalt Lauber hat einen Scherbenhaufen hinterlassen, jetzt ist es Zeit für einen Neustart.

Dafür braucht es wieder einen starken Bundesanwalt oder eine starke Bundesanwältin. Wer könnte das sein? Das Dümmste, was man jetzt machen könnte, wäre, einen von Laubers Stellvertretern einzusetzen. Das waren seine Handlanger, die brav alles mitgemacht haben. Es braucht jetzt eine externe Person. Eine Möglichkeit wäre, dass jemand ad interim ein Jahr übernimmt, damit ausreichend Zeit bleibt, einen Nachfolger zu finden. Ich könnte mir vorstellen, dass etwa ein pensionierter oberster kantonaler Staatsanwalt einspringen könnte. Ich bin auch nicht der Einzige, der sich etwa vorstellen könnte, dass Maria Antonella-Bino (ehemalige stv. Bundesanwältin, die Red.) in die Bresche springt.

Haben die Probleme der BA ausschliesslich mit der Person Lauber zu tun? In erster Linie ja. Der Bundesanwalt hat eine sehr starke Machtstellung. Wenn er diese ausnutzt und aus der Reihe tanzt, wird das personelle Problem schnell zu einem strukturellen. Lauber hat in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit die Bodenhaftung verloren. Man kann sich jetzt aber durchaus die Frage stellen, ob der Bundesanwalt generell zu viel Macht hat.

Welche Auswirkungen hat Laubers Rücktritt auf das internationale Ansehen der Schweiz?Das ist ein Desaster. Ich habe in diesem Zusammenhang gerade kürzlich in einer englischen Zeitung von der «Bananenrepublik Schweiz» gelesen. In anderen Ländern wird das Bild wohl in etwa dasselbe sein. Die Schweizer Justiz ist am Boden, ihr internationaler Ruf schwer beschädigt.