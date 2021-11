Zahlung von 2 Millionen Franken : Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen Blatter und Platini

Den beiden Beschuldigten wird vorgeworfen, unrechtmässig eine Zahlung von Zwei Millionen Franken von der Fifa an Michel Platini erwirkt zu haben.

Die beiden Beschuldigten sind gute Freunden. Hier besuchten sie zusammen die WM 2014 in Brasilien.

Es geht dabei um eine Zahlung in der Höhe von zwei Millionen Franken.

Der frühere Fifa-Präsident Sepp Blatter und der ehemalige Uefa-Chef Michel Platini sind wegen einer Millionenzahlung des Betrugs angeklagt worden. Die Schweizer Bundesanwaltschaft wirft den beiden Ex-Spitzenfunktionären vor, unrechtmässig eine Zahlung von zwei Millionen Schweizer Franken vom Fussball-Weltverband an den Franzosen Platini erwirkt zu haben.

Kern des Verfahrens ist die Zahlung von zwei Millionen Franken der damals von Blatter geführten Fifa an Platini aus dem Jahr 2011. Das Geld habe Platini für Beratertätigkeiten für die Fifa zwischen 1998 und 2002 erhalten, schrieb Blatter in einer Stellungnahme. Blatters Sprecher Thomas Renggli sagte, dass bei der Zahlung die entsprechenden Sozialabgaben abgerechnet wurden, und dass Platini für den Betrag in der Schweiz Steuern bezahlt hat.