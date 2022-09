Schaffhausen: Bundesanwaltschaft erhebt Klage gegen Bancomat-Sprenger

Ein 38-jähriger Rumäne muss sich vor der Bundesanwaltschaft verantworten. Sie wirft ihm vor, im Februar 2021 in Wilchingen SH und im April 2021 in Buchberg SH zwei Bancomaten gesprengt zu haben. Laut der BA hat er die beiden Taten nicht allein begangen. Die Komplizen konnten aber trotz aufwendiger Ermittlungen noch nicht gefunden werden.

Fünfstelliger Betrag erbeutet

Weil die beiden Täter mit Sprengstoff an das Geld in den Bancomaten gelangen wollten, fallen die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft zu. Bei der ersten Sprengung erbeuteten die Täter 37’380 Franken und 8550 Euro. Beim zweiten Anschlag im April in Buchberg konnten sie trotz des Einsatzes von Sprengmaterial nicht an das Geld gelangen.