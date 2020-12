Geldwäscherei : Credit Suisse im Fall um bulgarischen «Kokain-König» angeklagt

Die Credit Suisse soll die Geldwäscherei bulgarischer Krimineller nicht genügend verhindert haben. Die Bank weist die Vorwürfe zurück.

Busse von höchstens fünf Millionen Franken

Der Erlös aus dem Verkauf der Betäubungsmittel wurde gemäss Bundesanwaltschaft in der Schweiz deponiert und danach insbesondere durch Immobilienkäufe in Bulgarien und in der Schweiz in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust. «Vor allem im Zeitraum zwischen Juni und September 2007 war die kriminelle Organisation damit beschäftigt, die Gelder krimineller Herkunft in Sicherheit zu bringen und der Justiz zu entziehen», heisst es in der Medienmitteilung.