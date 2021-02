Er sagte in einem Interview, die Schweiz bezahle Lösegeld.

Die Empörung in der Politik war gross, Leuenberger zog seine Aussage umgehend zurück.

Anfang Februar sagte Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger in einem Interview, die Schweiz bezahle in Entführungsfällen meist Lösegeld.

Im Fall Moritz Leuenberger ist die Bundesanwaltschaft aktiv geworden. Dies bestätigt eine Sprecherin gegenüber dem « Tages-Anzeiger »: «Wir haben beim Justiz- und Polizeidepartement einen Antrag zum Entscheid über die Erteilung oder Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung eingereicht.» Die Bundesanwaltschaft will untersuchen, ob Leuenberger das Amtsgeheimnis verletzt hat.

Auslöser der Affäre war ein Interview, das Anfang Februar in der « NZZ am Sonntag » publiziert wurde. Leuenberger machte darin brisante Aussagen zum Umgang der Schweiz mit Geiselnahmen: «Kommt eine Geisel frei, ist wohl meist bezahlt worden. Aber da steht nicht ‹Lösegeld› auf dem Einzahlungsschein, sondern da werden irgendwo Spesen abgebucht.»

Moritz Leuenberger widerruft Äusserung

Die Empörung in der Politik war gross, ebenso die Angst, dass Leuenberger mit dieser Aussage Schweizer im Ausland in Gefahr gebracht habe. Das Aussendepartement teilte am Tag nach der Publikation des Interviews mit, die Haltung der Schweiz zu Lösegeld sei immer noch dieselbe: «Sie zahlt kein Lösegeld.»