Kommissionsgeheimnis – Bundesanwaltschaft prüft nun Untersuchung gegen Roger Köppel

In der Weltwoche-Daily-Folge vom 24. März erzählte Köppel seinen Hörern vom Fall beschlagnahmter Schweizer Luxusuhren in Russland.

Die Bundesanwaltschaft prüft, ob sie eine Untersuchung gegen SVP-Nationalrat Roger Köppel (ZH) einleiten soll. Dabei geht es um eine mögliche Verletzung des Kommissionsgeheimnisses. Der Chefredaktor des Polit-Magazins «Weltwoche» hatte Ende März in seinem Podcast Weltwoche Daily über die Affäre rund um in Russland beschlagnahmte Uhren des Schweizer Herstellers Audemars Piguet berichtet . Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung war die Aktion allerdings noch nicht öffentlich bekannt. Köppels Vergehen könnte gemäss dem «Blick» daher strafrechtlich relevant sein.

Köppel ist Mitglied der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrates

Erstmals über die mögliche Amtsverletzung berichtet hatten die Tamedia-Zeitungen. Gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone/SDA bestätigte die Bundesanwaltschaft nun die Prüfung einer Untersuchung gegen Köppel. Dieser hatte in seiner Sendung vom 24. März über die Razzia beim russischen Audemars-Piguet-Ableger durch den Geheimdienst FSB berichtet. Zu dieser war es zwei Tage zuvor – am 22. März – gekommen. Hintergrund war eine Ausfuhrsperre von Luxusgütern, die die Schweizer Behörden im Rahmen der Sanktionen gegen Russland nach dem Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar verhängt hatten. Die Beschlagnahmung der Uhren in Moskau im Wert von mehreren Millionen Franken dürfte eine Retourkutsche der russischen Seite gewesen sein.