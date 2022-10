Migration: Bundesasylzentren am Anschlag – jetzt sollen die Kantone Kapazität verdoppeln

Die Zahl der Asylsuchenden bleibt laut dem Staatssekretariat für Migration (SEM) unvermindert hoch. 800 Menschen seien es derzeit jede Woche, die ein Asylgesuch stellen. Die Unterkünfte des Bundes seien ausgelastet und würden kaum noch über freie Betten verfügen. Insbesondere in den Asylregionen West- und Nordwestschweiz führe der stete Zustrom zu Kapazitätsengpässen bei der Unterbringung und Betreuung. Auch in den restlichen Asylregionen Bern, Tessin-Zentralschweiz, Zürich und Ostschweiz ist die Kapazitätsgrenze annähernd erreicht, wie das SEM in seiner Mitteilung schreibt.

Engpässe trotz dutzender neuer Unterkünfte

Damit auch weiterhin alle Asylsuchenden aufgenommen, untergebracht und versorgt werden können, nehme man laufend neue Unterkünfte in Betrieb – trotzdem würden diese nicht ausreichen, um dem Ansturm gerecht zu werden, wie das SEM in seiner Mitteilung schreibt. In Zusammenarbeit mit der Schweizer Armee seien so schweizweit gegen 20 Objekte in Betrieb genommen oder dafür vorbereitet worden – etwa Mehrzweckhallen in Bure, Thun und Chamblon. Weitere Unterkünfte sind in Schönbühl und Emmen geplant.