Wegen Corona-Schutzmassnahmen : Bundesasylzentren in der Schweiz sind voll

Damit Hygiene- und Distanzregeln eingehalten werden können, wurden die Plätze in den Asylzentren halbiert. Damit sind die Zentren aktuell voll. Der Bund sucht nach Lösungen.

In den 16 Bundesasylzentren in der Schweiz stehen normalerweise 4400 Plätze für Asylsuchende zur Verfügung. Wegen der Corona-Pandemie und den vorgeschriebenen Schutzmassnahmen musste der Bund die Platzverhältnisse anpassen, sodass heute noch 2200 Asylsuchende in den Bundeszentren untergebracht werden können, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Donnerstag mitteilte. Diese Plätze seien nun zu «über 90 Prozent belegt». Zudem sei die Zahl der neuen Asylgesuche in den vergangenen Wochen wieder angestiegen.