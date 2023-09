Bundesasylzentrum: «Er findet mich» – sie sucht Schutz in der Schweiz und ist plötzlich weg

Ein krasses Beispiel dafür ist eine junge Frau, die die « SonntagsZeitung » Linou* nennt. 2021 sei sie möglicherweise gegen ihren Willen aus dem Bundesasylzentrum Zürich verschwunden. Zu diesem Zeitpunkt habe sie angegeben, 16 Jahre alt zu sein. Das Staatssekretariat für Migration habe ihr Alter kurz vor ihrem Verschwinden auf 21 Jahre eingestuft. Ihre damaligen Betreuerinnen und andere Personen, die in den Fall involviert waren, sagen, dass Linou sehr jung ausgesehen habe. Sie glauben, dass sie nicht einfach abgetaucht ist, sondern höchstwahrscheinlich Opfer von Menschenhändlern wurde, ähnlich wie bereits in ihrem Heimatland in Zentralafrika.

334 Kinder und Jugendliche verschwinden aus Zentren

Linou verlässt Zentrum ohne Gepäck

«Er wird mich finden»

Linous Vater sei schwer erkrankt, ihre Mutter früh verstorben. Sie habe die Schule abgebrochen, um zu arbeiten. Damit habe sie die teuren Medikamente für ihren Vater finanzieren wollen. Ein Mann habe ihr schliesslich angeboten, diese Kosten zu übernehmen. Dafür habe Linou mit ihm in seine Heimat in einem westafrikanischen Land kommen sollen, um dort in seinem Restaurant zu arbeiten. Dort angekommen habe sich ein zweiter Mann vorgestellt – er war ein Freier. Linous Zuhälter habe sie dann via anderer afrikanischen Länder, wo sie weiter sexuell ausgebeutet worden sei, wohl mit einem gefälschten Pass nach Portugal gebracht. Dort sei sie schliesslich von der Polizei gestoppt, verhört und in ein Hotel einquartiert worden. Von dort aus sei ihr die Flucht in die Schweiz gelungen.



«Er wird mich finden», habe sie total verängstigt bei ihrer Ankunft im Frühling 2021 im Bundesasylzentrum gesagt. Den Betreuern habe sie auch von einem zweiten Mann erzählt. Ihr Zuhälter habe ihr gedroht, dass dieser Mann sie in drei Tagen aus dem Hotel in Portugal abholen werde. Linou bleibt bis heute verschwunden.