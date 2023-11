Bundesasylzentrum Glaubenberg: Es gab seit Betriebsbeginn keine Tötungsdelikte

1 / 3 Die Strasse von Sarnen in Richtung Glaubenberg. 20 Minuten/Anika Yago Zurzeit fährt das Postauto allerdings nicht auf Glaubenberg. Grund ist die Zwischensaison. 20 Minuten/Anika Yago Viele Asylbewerber, die in Glaubenberg untergebracht sind, gehen tagsüber nach Sarnen. Gemeinde Sarnen

Darum gehts Im Bundesasylzentrum Glaubenberg leben aktuell 305 Personen.

Dies führt zu Verunsicherung und Ärger unter der Bevölkerung von Sarnen.

Einige erzählen von Diebstählen.

Die Obwaldner Polizei hat keine Kenntnis von Gewaltdelikten gegenüber der Bevölkerung.

Einige Bewohner von Sarnen bestätigen, dass sie noch nie Probleme mit Asylbewerbern hatten.

Ein Mann aus Äthiopien äussert sich positiv über die Schweizer Bevölkerung.

Im Bundesasylzentrum auf dem Glaubenberg leben aktuell rund 305 Personen. Dabei handelt es sich um über 210 alleinreisende Männer und die anderen Personen setzen sich aus Familien oder alleinreisenden Frauen zusammen, wie das Staatssekretariat für Migration SEM auf Anfrage schreibt. Laut SEM stammt der Grossteil dieser Menschen aus Afghanistan, der Türkei und den Maghreb-Staaten. Es ist davon auszugehen, dass diese Anzahl noch steigen könnte, denn die Armee hat dem SEM noch eine weitere Kaserne mit 340 Plätzen zur Verfügung gestellt. Diese Plätze können temporär zwischen November bis Ende April 2024 genutzt werden.

Bevölkerung ist verunsichert und erzählt von Diebstählen

Dies führt in der Bevölkerung in Sarnen zu Verunsicherung und teilweise Ärger: So sagt etwa eine Mitarbeiterin eines Ladens mit Lebensmitteln: «Hier gibt es jede Woche mindestens einen Diebstahl durch die Bewohner des Asylzentrums.» Dies sei schon seit längerer Zeit ein Problem. Sie ergänzt: «Im Dorf passieren wegen der Asylbewerber keine schlimmen Dinge.» Ein Bewohner von Sarnen erzählt: «Ein Asylbewerber hat mir das Portemonnaie aus dem Auto geklaut. Der Täter wurde zwar gefasst, es konnte ihm aber nicht mehr nachgewiesen werden.»

Polizei hat Verständnis für Sorgen und Ängste der Bevölkerung

Am 1. November kam es im Bundesasylzentrum Glaubenberg zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Drei Personen wurden verletzt, fünf festgenommen. Bereits am Vortag wurden bei einem Vorfall drei Personen leicht verletzt. «Diese Vorfälle sind nicht alltäglich», wie Martin Kathriner, Leiter Verkehrs- und Sicherheitspolizei auf Anfrage sagt. Er spricht von drei bis fünf Prozent der Asylbewerber, die Probleme verursachen. Dies sei oft auf Suchtprobleme, meistens auf Alkohol, zurückzuführen. Kathriner: «Wir haben keine Kenntnis von Gewaltdelikten gegenüber der Bevölkerung. Wir haben jedoch Verständnis, dass Sorgen und Ängste bei der Bevölkerung vorhanden sind.» Wenn es Probleme gebe, würden diese von der Kantonspolizei jederzeit ernst genommen. Kathriner: «Vom Langis über Stalden bis Sarnen patrouilliert zusätzlich täglich auch eine private Sicherheitsfirma.»

Zwischensaison für Gespräche mit Betroffenen nutzen

Auch bei der Postauto AG kennt man Probleme mit alkoholisierten Asylbewerbern, die auf den Abendkursen von Sarnen in Richtung Glaubenberg unterwegs waren. Dieser Alkoholkonsum hatte oft negative Folgen auf das Verhalten der Männer gehabt. «Es kam zudem zu Verunreinigungen, und einige der Männer hielten sich nicht an die Aufforderungen des Fahrpersonals», schreibt Mediensprecher Urs Bloch auf Anfrage. Handgreiflichkeiten gab es aber nicht. Bloch: «Benutzen alkoholisierte Personen das Postauto, so kann das unangenehm sein für die anderen Fahrgäste. Zudem hat sich das Sicherheitsgefühl des Fahrpersonals verschlechtert.» Derzeit fahren keine Postautos von Sarnen Richtung Glaubenberg, weil Zwischensaison ist. Diese Zeit soll genutzt werden, um gemeinsam mit allen Beteiligten nach geeigneten Massnahmen zu suchen.

Es gab im Bundesasylzentrum keine Tötungsdelikte

Die SVP-Fraktion Obwalden hat eine Interpellation eingereicht, die im Kantonsrat noch auf Antworten wartet. Unter anderem wird gefragt, ob das Gerücht stimme, dass es bei einer Messerstecherei auf Glaubenberg Todesopfer gegeben habe? SEM-Sprecher Reto Kormann schreibt auf Anfrage: «Es gab im BAZ Glaubenberg seit Betriebsbeginn keine Tötungsdelikte.»

Es gibt positive Stimmen, die nichts Negatives bemerkt haben

Auch die Bewohner von Sarnen sind nicht alle negativ eingestellt gegenüber den Asylbewerbern. So sagte ein Postauto-Chauffeur, dass ihm bisher nie etwas Negatives aufgefallen ist. Und ein junger Mann ist davon überzeugt, dass die Kriminalität nicht aufgrund von den Asylbewerbern zugenommen hat. Am Bahnhof in Sarnen hat ein Mann aus Äthiopien erzählt, dass es ihm in der Schweiz sehr gut gefällt. Er sagt: «Es ist wirklich toll, ich habe auch schon viele Freunde gefunden.» Wie der Mann mit Uni-Abschlüssen weiter verrät, denkt er, «dass Schweizerinnen und Schweizer sehr freundlich sind».

Kennst du Asylbewerber? Ja, mit einigen Personen bin ich befreundet. Ja, aber ich habe noch nie mit jemandem gesprochen. Nein, weil ich mich nicht mit ihnen unterhalten kann. Nein, ich kenne niemanden.

Aktivier jetzt den Zentralschweiz-Push! Nur mit dem Zentralschweiz-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Luzern, Zug, Schwyz, Uri, Nidwalden und Obwalden blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts oben auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Zentralschweiz», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Zentralschweiz.