Basel - Bundesasylzentrum nach Corona-Ausbruch unter Quarantäne gestellt

Im Bundesasylzentrum Bässlergut in Basel ist es zu einem grösseren Corona-Ausbruch gekommen.

Aufgrund vermehrter Einzelfälle im Bundesasylzentrum Basel hat das Gesundheitsdepartement dort eine Massentestung angeordnet. Bei den Bewohnerinnen und Bewohnern wurden alle getestet ausser Genesene und Kinder. Dabei habe sich gezeigt, dass 50 Bewohnende und ein Mitarbeiter neu Corona-positiv seien, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Das Gesundheitsdepartement hat in Absprache mit den Bundesbehörden die gesamte Institution unter Quarantäne respektive Isolation gestellt und betreut die Institution epidemiologisch. In Quarantäne befinden sich rund 100 Personen.