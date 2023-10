Bundesgericht: Luzerner Mall-Bombendroher wurde nicht zu mild bestraft

Es habe keine objektive Gefahr bestanden

Evakuierung und gescheiterte Geldübergabe

Mit einem Anruf aus einer öffentlichen Telefonkabine löste ein damals 36-jähriger Luzerner 2018 einen Grosseinsatz in Ebikon aus. Er drohte, in der Mall of Switzerland eine Bombe zu zünden. «Sie haben eine Bombe im Haus und sie wird um 12.30 Uhr explodieren», lautete die Nachricht, wie es im schriftlichen Urteil des Luzerner Kriminalgerichts hiess. Die Drohung sei per Sprachnachricht und mithilfe einer Stimmveränderungs-App verzerrt abgespielt worden. Das Kaufhaus wurde daraufhin von der Polizei evakuiert und durchsucht, ohne dass eine Bombe gefunden wurde.