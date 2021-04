Die besetzte Villa an der Obergrundstrasse in Luzern.

Der Rechtsstreit um die Besetzung der Villa am Obergrund in Luzern von Jørgen Bodum hat ein Ende: Nach fast fünf Jahren hat das Bundesgericht das Verfahren eingestellt. Im Entscheid des Bundesgerichts heisst es: «Sie hat die fragliche Liegenschaft nicht mit dem Vorsatz betreten, an der Hausbesetzung der ‹Gruppe Gundula› als Mittäterin massgeblich mitzuwirken oder als Gehilfin (…) daran teilzunehmen.» Weiter hat das Bundesgericht festgestellt, dass die Journalistin das Grundstück mit der Absicht betreten habe, um eine Reportage über die Vorgänge der Hausbesetzung zu schreiben, was sie auch getan habe.