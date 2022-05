2014 nach Syrien gereist: Bundesgericht weist Beschwerde einer jungen IS-Rückkehrerin ab

1 / 4 Das Bundesgericht reicht die Beschwerde einer jungen IS-Rückkehrerin ab. 20min/Marvin Ancian Das Jugendgericht hatte im Februar 2019 die junge Frau wegen Verstosses gegen das IS-Verbot verurteilt. tam Das Obergericht des Kantons Zürich bestätigte das Urteil 2020 in den wesentlichen Punkten. 20min/Taddeo Cerletti

Die damals 15-Jährige war zusammen mit ihrem 16-jährigen Bruder im Dezember 2014 ins Gebiet des Islamischen Staates IS nach Syrien gereist. Das Jugendgericht Winterthur verurteilte sie im Februar 2019 zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten. Zudem wurde eine ambulante Behandlung angeordnet und sie musste sich regelmässig bei der Kantonspolizei melden. Das Obergericht des Kantons Zürich bestätigte das Urteil im Jahr 2020 in den wesentlichen Punkten. Auf die Anordnung einer jugendrechtlichen, ambulanten Massnahme verzichtete das Gericht.

Die Beschuldigte wandte sich daraufhin an das Bundesgericht und forderte einen Freispruch. Die Frau hatte unter anderem kritisiert, dass die Strafbestimmung des Al-Qaïda/IS-Gesetzes für ihre Verurteilung nicht ausreichend bestimmt sei. Das Betreten von IS-Gebiet sei grundsätzlich nicht strafbar, so die Frau. Das sieht das Bundesgericht anders und hat nun die Verurteilung der Frau bestätigt. Wie es in dem am Dienstag publizierten Entscheid heisst, weist es die Beschwerde der Betroffenen ab, soweit es darauf eintritt.

Tatnähe des Handelns zu verbrecherischen IS-Aktivitäten gegeben

Das Bundesgericht kommt zum Schluss, dass in ihrem Fall zu Recht das Al-Qaïda/IS-Gesetz angewendet wurde, das noch bis Ende 2022 in Kraft steht. Die von der Rechtsprechung geforderte Tatnähe des Handelns zu den verbrecherischen Aktivitäten des IS sei gegeben. «Zudem steht gemäss den verbindlichen Feststellungen des Obergerichts fest, dass sie die Reise im Wissen um die Gräueltaten des IS unternahm und es ihrem Willen entsprach, sich als Mitglied der Gesellschaft am Leben des IS zu beteiligen», heisst es im Entscheid weiter.