Areal Hardturm: Bundesgericht weist Beschwerden ab – Bahn frei für neues Zürcher Stadion?

Was das bedeutet? Durch die Bestätigung der Resultate der Volksabstimmung vom 27. September 2020 ist eine wichtige Voraussetzung für die noch ausstehende Genehmigung des Gestaltungsplans durch die kantonale Baudirektion erfüllt. Dieser Plan wurde damals mit knapp 60 Prozent Ja-Stimmen angenommen und bildet die baurechtliche Grundlage für das Gesamtprojekt «Ensemble», zu dem neben einer neuen Arena auch zwei Hochhäuser und eine genossenschaftliche Wohnsiedlung gehören.

Nun folgt die Eingabe beim Kanton

Die beiden bereits vorinstanzlich abgelehnten Stimmrechtsbeschwerden betrafen einerseits Sicherheitsthemen, andererseits den in einem der Wohntürme geplanten Schulraum. Stadtrat André Odermatt, Vorsteher des städtischen Hochbaudepartements, freut sich: «Zürich will das neue Stadion. Nach der deutlichen Zustimmung an der Urne war die rekursbedingte Verzögerung umso ärgerlicher. Nun kann die Bauherrschaft endlich weiterplanen.»