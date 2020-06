Sex- und Mobbingaffäre

Präsident des Bundesgerichts äussert sich sexistisch über Kollegin

Aufgrund von Sexismus- und Mobbingvorwürfen wurde am Bundesstrafgericht eine Untersuchung eingeleitet. Diese hat ergeben, dass der Präsident des Bundesgerichts sich abfällig über eine Richterin geäussert hat.

Sexismus und Mobbing am Bundesstrafgericht in Bellinzona

Sexismus in der höchsten Justizinstanz der Schweiz: Wegen Sexismus- und Mobbingvorwürfen hat das Bundesstrafgericht eine Untersuchung eingeleitet. Diese hat ergeben, dass der Präsident des Bundesgerichts sich abfällig über eine Richterin ausgelassen hat.

Das Bundesstrafgericht in Bellinzona macht seit Monaten Negativschlagzeilen wegen Mobbing- und Sexismusvorwürfen. Im Januar wurde von der Verwaltungskommission eine Untersuchung eingeleitet, wobei es noch während der Untersuchung selbst zu einem neuen Zwischenfall kam: Am 20. Februar werden Steckbriefe der Mitarbeiter aufgehängt. Darauf steht: «Wanted», dazu das «Delikt».

Doch damit nicht genug. Die Plakate erhalten derbe Aussagen, vor allem die der Frauen. So steht bei Verbrechen: «fertile» (fruchtbar). Oder: «gambetta» (Beinchen). Oder: «chiacchierona» (Klatschtante), oder «Presidents lover» (Geliebte des Präsidenten). Bei einer Richterin und einem Richter aus dem Tessin steht: «Not Wanted».

«War humoristisch gemeint»

Hinter der Aktion steckte der mittlerweile pensionierte Bundesstrafrichter Emanuel Hochstrasser, wie Recherchen der « Rundschau » ergeben haben. Hochstrasser rechtfertigte sich auf Anfrage, dass es humoristisch gemeint gewesen sei und er damit niemanden habe verletzen wollen. Zudem schob Hochstrasser den Streich auf die Fasnacht, so sei es gerade Karnevalszeit gewesen.

«Fastnacht feiert man an Fasnachtsanlässen und nicht in einem Bundesgericht», so der CVP-Nationalrat Marco Romano. Auch die Nationalrätin der Grünen Greta Gysin steht dem kritisch gegenüber: «Das ist für mich klar, dass das nicht nett und lustig gemeint ist, sondern gemacht wurde, um persönlich zu verletzen.»