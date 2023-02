Bundesplatz: Geistig verwirrter Mann wollte militärische Beförderung

Er habe sich in Bern eine militärische Beförderung abholen wollen, obwohl er kein Armeeangehöriger sei.

Am Ende ging alles glimpflich aus. Der Bundesplatz war am Dienstagnachmittag weiträumig abgesperrt geworden. Trams und Busse wurden als Splitterschutz für die Bevölkerung aufgefahren, das Bundeshaus evakuiert. Ein Sprengstoff-Schnelltest bei einem Mann aus dem Kanton Wallis hatte positiv angeschlagen. Deshalb vermutete die Polizei, dass sich in seinem Auto auch Sprengstoff befinden könnte. Das war nicht der Fall, um 19.40 Uhr gab die Kantonspolizei Bern Entwarnung.