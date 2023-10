Rendez-vous Bundesplatz: Bern erhöht Terrorschutz 

An den Abenden zwischen dem 21. Oktober und 25. November 2023 verwandelt sich das Bundeshaus in einen Wald voller sagenhafter Gestalten. Leuchtende Feen, emsige Kobolde und singende Bäume erzählen eine märchenhafte Geschichte mit Humor und Tiefgang.

Die Stadt Bern erhöht die Sicherheitsmassnahmen für «Rendez-vous Bundesplatz», die alljährlich stattfindende Lichtershow am Bundeshaus, die am Samstag startet. Dies berichtet « Bärn Today ». «Angesichts der aktuellen Situation wurden zusätzliche Massnahmen ergriffen», sagte Sicherheitsdirektor Reto Nause. Weitere Angaben kann Nause laut «Bärn Today» aufgrund von taktischen Gründen nicht machen.

Grund für die Verschärfung der Sicherheitsmassnahmen sind der eskalierende Nahostkonflikt und die Tötung von zwei schwedischen Fussballfans in Brüssel am Montag. Eines der beiden Todesopfer lebte in Steffisburg BE und war YB-Fan.