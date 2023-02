Bern: Bombenalarm – Bundeshaus grossräumig abgesperrt 

Die Zone wurde stetig vergrössert: Der Bundesplatz in Bern ist wegen einem verdächtigen Auto abgesperrt.

Der Bundesplatz in Bern ist derzeit grossräumig abgesperrt. Das zeigen Bilder eines News-Scouts. Die Kantonspolizei Bern bestätigt einen Einsatz. Auf Twitter schreibt sie: «Aktuell stehen wir in Bern wegen eines verdächtigen Verhaltens eines Mannes im Einsatz. Er wurde angehalten.» Die Polizei bittet die Bevölkerung, das Gebiet grossräumig zu umgehen.

Die Sperrung sei aufgrund «eines Autos auf dem Bundesplatz». Wie eine 20-Minuten-Reporterin vor Ort beobachtet, wird der abgesperrte Perimeter stetig erweitert. Wie Bilder eines weiteren News-Scouts zeigen, ist die polizeiliche Absperrung bis einige hundert Meter vor dem Bundeshaus, am Bärenplatz, wo das Polizeiband an Marktständen angebracht ist.

Der Besitzer des Restaurants «Piazza Italia» sagt, es habe einen Bombenalarm gegeben. «Man hat uns gesagt, wir müssen alle drinnenbleiben», sagt der Wirt. «Wir dürfen das Restaurant nicht verlassen, wir dürfen nicht in den Wintergarten und nicht an die Fenster.» Die Stimmung sei aufgeregt. «Die Gäste haben teils Angst», so der Restaurantbesitzer. Er bestätigt, dass die abgesperrte Zone laufend erweitert wird.