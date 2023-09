Bundeskanzler: So reagiert das Netz auf Olafs neuen Look

In den sozialen Medien kursieren bereits zahlreiche Memes über den neuen Look des Bundeskanzlers.

Nach seinem Jogging-Unfall zeigt sich Olaf Scholz mit Augenklappe in der Öffentlichkeit und erinnert ein wenig an einen Piraten.

Zwei Tage nach seinem Sportunfall zeigt sich der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz wieder in der Öffentlichkeit. Seine Verletzung am rechten Auge verdeckt er mit einer Augenklappe. Der neue Look lässt den Bundeskanzler wie einen Piraten aussehen, was wohl auch Olaf selbst bewusst sein dürfte. «Bin gespannt auf die Memes», schreibt er auf X.