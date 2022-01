Österreich – Bundeskanzler Karl Nehammer hat Corona

Bundeskanzler Karl Nehammer wurde am Freitag positiv auf Covid-19 getestet, dies gab das Kanzleramt am späten Nachmittag bekannt. Nehammer sei am Dienstag aus den Ferien zurückgekehrt und hat noch am Mittwoch-Nachmittag einen routinemässigen PCR-Test mit negativem Ergebnis gemacht.