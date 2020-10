Auch ein militärischer Berater von Verteidigungsministerin Viola Amherd (l.) wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Am Sonntagabend wurde bei Divisionär Melchior Stoller (m.) eine Infektion mit Covid-19 bestätigt.

Seit Montag in Quarantäne: Bundeskanzler Walter Thurnherr.

Seit Montag ist Walter Thurnherr in Quarantäne. Wie die Zeitungen von Tamedia schreiben, hatte der Bundeskanzler im familiären Umfeld Kontakt mit einer inzwischen positiv getesteten Person. Entsprechend der geltenden Regeln habe er sich deshalb in Quarantäne begeben, sagte Bundesratssprecher André Simonazzi. Thurnherr selber sei negativ getestet worden und arbeite im Home-Office. Der Bundeskanzler nimmt jeweils an den Bundesratssitzungen teil und sitzt mit den Mitgliedern der Landesregierung im gleichen Zimmer.