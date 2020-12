Michael Kretschmer verkündete die harten Massnahmen an einer Pressekonferenz.

Am Dienstag wurden neue Massnahmen beschlossen.

Die Fallzahlen in Sachsen bleiben hoch.

Sachsen greift durch: Wegen der Corona-Fallzahlen die weiter sehr hoch sind fährt das ostdeutsche Bundesland ab kommendem Montag runter. Geschäfte, Schulen und Kitas – alles muss schliessen, die die « Bild » am Dienstag berichtet.

Den harten Lockdown verkündete Ministerpräsident Michael Kretschmer (45/CDU) und seine Vize Martin Dulig (46/SPD) und Wolfram Günther (47/Grüne) am Nachmittag auf einer Pressekonferenz. «Die Situation ist viel dramatischer als im Frühjahr. Aber die Menschen nehmen die Situation bei weitem nicht so ernst», zitiert die Boulevardzeitung Kretschmer. Ab dem 14. Dezember dürfen nur noch Supermärkte und systemrelevante Läden öffnen. Die Massnahmen sollen über die Feiertage hinaus andauern.

Ramelow gegen neues Treffen

Weiter hatte sich Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Montag gegen neue Bund-Länder-Beratungen vor Weihnachten ausgesprochen. «Wir haben in der Ministerpräsidentenkonferenz Regelungen bis zum 10. Januar 2021 festgelegt», sagt er der FAZ. Jeder wisse, was zu tun sei.