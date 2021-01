Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther in der Mitte neben Garg.

In Deutschland wurde Kritik an der Verteilung der Impftermine laut.

Schleswig-Holstein geht bei der Vergabe von Impfterminen eigene Wege. So setzt das Bundesland ganz im Norden von Deutschland auf Eventim, einen Experten im Bereich Ticketing und Konzerte. Grund dafür sei die Erfahrung, die das Unternehmen mitbringe, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Kiel der Deutschen Presse-Agentur (DPA).

In anderen Bundesländern werden die Termine zentral über die Kassenärztliche Vereinigung verteilt. Über diese war zuvor, beispielsweise in Hamburg, Kritik lautgeworden. Bemängelt wurden Servicequalität und Erreichbarkeit.

Um die logistische Mammutaufgabe zu bewältigen, setzt man in Schleswig-Holstein also auf einen Profi aus dem Ticketing. «Wichtig ist uns, so schnell wie möglich den vorhandenen Impfstoff zu den Menschen zu bekommen – und das ist uns bisher gelungen», sagte der Gesundheitsminister des Bundeslandes, Heiner Garg, der DPA.