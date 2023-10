Bundesliga: 8:0 und 3 Rote Karten – total wildes Neuer-Comeback

1 / 4 Drei Tore schoss Harry Kane am Samstag beim 8:0-Sieg seiner Bayern. Getty Images Eines seiner Tore schoss der englische Superstar mit einem Traumtor aus über 50 Metern. Tom Weller/dpa Der Start in die Partie war für die Bayern allerdings weniger gut: Joshua Kimmich flog bereits nach vier Minuten vom Platz. Bei Gegner Darmstadt folgten dann ebenfalls zwei Rote Karten. Tom Weller/dpa

Darum gehts Fünf Partien gab es am Samstagnachmittag in der Bundesliga.

Dabei feierte Manuel Neuer sein Comeback im Bayern-Tor.

Während es in München ein Schützenfest gab, rutscht Union Berlin mit Urs Fischer noch tiefer in die Krise.

Neuer-Comeback, drei Rote Karten und 52-Meter-Traumtor

Lange mussten die Bayern und ihre Fans warten: Star-Goalie Manuel Neuer ist nach monatelanger Verletzungspause zurück und war gleich nach wenigen Minuten gegen Darmstadt mittendrin im Geschehen. Ein harmloser Pass von Neuer auf Joshua Kimmich versprang dem Mittelfeldspieler und dieser konnte sich nur noch mit einem Foul als letzter Mann helfen – Rote Karte. Nach nur vier Minuten. Noch bitterer: Damit ist Leader Kimmich kommende Woche für das grosse Spitzenduell gegen Borussia Dortmund gesperrt.

Die Chance für eine Darmstadt-Sensation in Überzahl? Nein. In der 21. Spielminute holte Gjasula ebenfalls eine Rote Karte für eine Notbremse – und in der 41. Spielminute kam es noch dicker: Auch Maglica flog für eine Notbremse vom Platz. Das total verrückte Kartenfestival in München.

Mit einem Mann mehr übernahmen die Bayern dann wieder die totale Spielkontrolle und in der 52. Minute machte Stürmer-Superstar Harry Kane das erste Tor. Zweimal Jamal Musiala, zweimal Leroy Sané, Thomas Müller und noch zweimal Harry Kane, inklusive Traumtor aus über 50 Metern Entfernung, sorgten für den 8:0-Schlussstand. Zumindest bis Sonntag sind die Bayern somit an Leverkusen an der Tabellenspitze vorbeigezogen.

Fischer kassiert mit Union zehnte Pflichtspielpleite in Folge

Der Schweizer Trainer Urs Fischer und sein Union Berlin befinden sich weiterhin in einer absoluten Krise. In einem spielerisch schwachen Duell gegen die ebenfalls verunsicherten Bremer gab es am Samstagnachmittag mit einem 0:2 die zehnte Pflichtspielniederlage in Folge (!) für Fischers Union. Und wenn es nicht läuft, dann richtig: Das erste Tor für die Bremer erzielte Unions Robin Knoche mit einem Eigentor, Rani Khedira kassierte zudem noch völlig zu Recht eine Rote Karte für ein übles Foul. Für Fischer wird es auf dem Trainerstuhl immer ungemütlicher. Neben der Pleitenserie gab es unter der Woche auch noch einen Handshake-Vorfall und unzufriedene Spieler, die für Schlagzeilen sorgen.

Sensationsteam stolpert

Nach sieben Siegen in Folge kassierte der VfB Stuttgart gegen Hoffenheim eine 2:3-Niederlage. Ohne den verletzten Wunderstürmer Serhou Guirassy (bereits 14 Saisontore in acht Spielen) gingen die Stuttgarter 0:2 in Rückstand und verschossen einen Penalty. Der Hoffenheim-Goalie hielt nicht nur den Elfmeter, sondern sorgte am Ende auch mit mehreren Glanzparaden dafür, dass sein Team den Sieg über die Ziellinie brachte.

Borussia Mönchengladbach feiert den ersten Heimsieg der Saison. Federico Gambarini/dpa

Erleichterung bei Seoane

Erleichterung beim zweiten Schweizer Trainer in der Bundesliga, Gerry Seoane. Für seine Gladbacher gab es am Samstagnachmittag gegen Heidenheim den ersten Heimsieg in dieser Saison. Zwei Eckballsituationen und ein Pléa-Doppelpack reichten Borussia Mönchengladbach für das 2:1, obwohl sie in der zweiten Halbzeit noch richtig ins Zittern kamen.

Vargas bringt Wende bei Augsburg

2:1 führte der Vfl Wolfsburg, als Nati-Flügel Ruben Vargas in der 64. Minute bei Gegner Augsburg eingewechselt wurde. Dann kippte das Spiel komplett. Wolfsburgs Sebastian Bornauw sorgte mit einem abenteuerlichen Eigentor für den 2:2-Ausgleich und nur drei Minuten später schiesst Arne Engels Augsburg zum 3:2-Sieg.