Bundesliga: Bayer Leverkusen gewinnt, Union Berlin verliert

1 / 4 Vincenzo Grifo zeigte eine Top-Partie für den SC-Freiburg, doch er hätte auch vom Platz fliegen können. Tom Weller/dpa Union Berlin steckt mit Trainer Urs Fischer in einer tiefen Krise. Andreas Gora/dpa Serhou Guirassy schoss sein 14. Saisontor, später musste er verletzt raus. IMAGO/Contrast

Darum gehts Am Samstag stand die Bundesliga-Konferenz an.

Union Berlin verlor mit Trainer Urs Fischer erneut.

Granit Xhaka stand bei Bayer Leverkusen auf dem Feld.

Serhou Guirassy trifft, muss dann aber verletzt ausgewechselt werden.

Leverkusen gewinnt mit Xhaka

Seit Granit Xhaka bei Leverkusen spielt, läuft es für den Nati-Captain. Das zeigte zuletzt auch eine Analyse des Internationalen Zentrums für Sportstudien (CIES) in Neuenburg. So gehört Xhaka zu den Pass-Königen in Europa! Im Index, der sich aus der Anzahl und dem Prozentsatz an erfolgreichen Pässen (pro Spiel), dem Vergleich mit Teamkollegen und dem Niveau der bestrittenen Spiele der laufenden Saison zusammensetzt, bekam der Schweizer vor dem Wolfsburg-Spiel einen Wert von 122,6. Das bedeutete den fünften Platz. Seine Werte: 92,7 Prozent Passquote bei durchschnittlich 93 Pässen pro Spiel. Als absoluter Pass-König stellte sich Rodri von ManCity heraus.

Doch zum Aktuellen: Am Samstag stand Xhaka erneut in der Bayer-Startelf. Und er zeigte beim 2:1-Sieg wieder einen guten Match. Er war Dreh- und Angelpunkt im Spiel von Leverkusen. Bayer ist dank des Sieges Tabellenführer der Bundesliga vor Stuttgart.

Rot oder nicht?

Der SC Freiburg gewann mit 2:1 gegen den VfL Bochum. Doch der SCF hatte Glück. Vincenzo Grifo, der das erste Freiburg-Tor vorbereitete und per Penalty zum 2:1 traf, hätte gut vom Platz fliegen können. In der 28. Minute rauschte er mit offener Sohle in den Knöchel Gamboas, der erst einmal liegen blieb. Der Schiedsrichter zeigte für das Vergehen nur Gelb – für Sky-Experte Didi Hamann unverständlich. Zur Halbzeit sagte er im TV-Studio: «Das ist eine klare Rote Karte!» Auch den Elfmeter zur Freiburger Führung sah Hamann äusserst kritisch.

Stuttgart-Stürmer auf den Spuren von Ronaldo

Serhou Guirassy ist in absoluter Ballerlaune. Der Stuttgart-Stürmer erzielte in der Partie gegen Urs Fischers Union Berlin sein 14. Saisontor. Das ist historisch. So viele Treffer nach den ersten acht Spieltagen schaffte noch nie jemand vor ihm. Im 21. Jahrhundert erzielte in den fünf Top-Ligen in Europa überhaupt nur Cristiano Ronaldo mehr Tore an den ersten acht Spieltagen einer Saison (15 für Real Madrid). Das war in der Saison 2014/15. In der 31. Minute jedoch der Schreck: Guirassy musste verletzt ausgewechselt werden. Stuttgart gewann dennoch problemlos mit 3:0 und bleibt in der Spitzengruppe.

Urs Fischer befindet sich in Mega-Krise

Was ist bloss bei Union Berlin mit Trainer Urs Fischer los? Die Berliner verloren vor der Länderspielpause gegen Dortmund, es war wettbewerbsübergreifend das siebte punktlose Spiel in Serie. Und nun kam eine weitere Pleite hinzu. Wie eben erwähnt gelang es Union auch gegen Stuttgart nicht, einen Dreier einzufahren. Das Fischer-Team verlor damit seit wettbewerbsübergreifenden acht Spielen! Der letzte Sieg war Ende August gegen Darmstadt. Statt Europa-Tanz heisst die Realität für die Berliner nun Abstiegskampf – und das trotz Star-Einkäufen im Sommer.

Mario Götze ist zum zweiten Mal Vater geworden. Hier ist der Frankfurt-Star zusammen mit Ehefrau Ann-Kathrin zu sehen. imago images/Independent Photo Agency Int.

Vorlagen-Zauber durch Torhüter

Kuriose Szenen im Spiel zwischen Hoffenheim und Frankfurt (1:3). Nachdem Hoffenheim-Goalie Oliver Baumann in der vierten Minute für Maximilian Beier aufgelegt hatte, liess sich auch sein Gegenüber Jens Grahl nicht lange bitten. Der Ersatz von Stammkeeper Kevin Trapp legte für Frankfurts Stürmer Omar Marmoush auf. Dieser erzielte in der elften Minute das 1:1. Zwei Vorlagen durch Torhüter also.

Frankfurt-Star wird erneut Papa

Mario Götze ist zum zweiten Mal Vater geworden und stand daher nicht im Kader von Eintracht Frankfurt. «Willkommen auf der Welt, kleine Junior-Adlerin» schrieben die Hessen vor der Partie in den sozialen Medien zur Geburt der Tochter des Weltmeisters von 2014. Es ist das zweite gemeinsame Kind von Götze und dessen Ehefrau Ann-Kathrin. 2020 kam Sohn Rome zur Welt.