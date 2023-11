Bundesliga: Bayer Leverkusen – Union Berlin 4:0

Wegen der Pleite sieht es für Fischers Team in der Bundesliga immer düsterer aus.

Unter der Woche beendete Union Berlin eine Horror-Serie . So verloren die Berliner zwölf (!) Pflichtspiele hintereinander . Ausgerechnet gegen den italienischen Meister aus Neapel gelang dem Team von Urs Fischer jedoch nun der Befreiungsschlag (1:1). Aus diesem Remis wollten die Berliner nun Kraft schöpfen und auch in der Bundesliga das Feld von hinten aufrollen.

Doch das ging gehörig schief. Gegen Bayer Leverkusen, das mit Nati-Captain Granit Xhaka antrat, siegte mit 4:0 gegen Union Berlin. Der Erfolg für Bayer war absolut verdient. Union hatte weniger Ballbesitz, gewann weniger Zweikämpfe und schoss weniger oft aufs Tor. Dass das Spiel «nur» 2:0 für Xhaka und Co. ausging, lag insbesondere an der schwachen Chancenverwertung Leverkusens.

Bayer Leverkusen an der Spitze

Wegen der Niederlage sieht es für Fischers Team in der Bundesliga immer düsterer aus. In der Tabelle stehen die Unioner nun ganz am Ende. Zwar sind sie punktgleich mit dem 1. FC Köln, haben jedoch das schlechtere Torverhältnis. Aus elf Ligaspielen resultierten neun Pleiten und nur zwei Siege (diese geschahen gleich zu Beginn der Saison).