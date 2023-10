Bundesliga: Bayern-Coach Thomas Tuchel entschuldigt sich

Bayer Leverkusen ist Leader der Bundesliga . Der Club um Nati-Captain Granit Xhaka siegte mit 3:0 gegen Mainz und profitierte vom Patzer der Bayern . Die Münchner kamen am Samstagabend bei RB Leipzig nämlich nur zu einem 2:2 und liegen auf Rang drei. Zweiter ist der VfB Stuttgart. Kein Wunder also, sind die Leverkusener einfach nur happy.

Xhaka meinte nach der Partie gegenüber Sky: «Der Sieg war sicher nicht so spektakulär, es war ein Fight.» Sie würden jeden Tag hart arbeiten, daher sei die aktuelle Situation keine Überraschung für ihn. «Wir machen das, was der Trainer verlangt.» Dieser heisst Xabi Alonso. Um den Spanier gab es zuletzt immer wieder Gerüchte, so soll Top-Club Real Madrid ihn im nächsten Sommer holen wollen. Hierzu meinte Xhaka: «Er gibt uns überhaupt nicht das Gefühl, dass da (an den Gerüchten, d. Red.) was dran ist.»