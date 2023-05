Bundesliga: Bayern-Goalie Manuel Neuer hechtet wieder im Training

Knapp fünf Monate nach seinem schweren Beinbruch hat sich der deutsche Nationalgoalie Manuel Neuer positiv über den Stand seiner langwierigen Reha geäussert. Dem Endspurt im engen Bundesliga-Zweikampf des FC Bayern mit Borussia Dortmund um den Meistertitel blickt der seit Dezember verletzte Münchner Captain ebenfalls optimistisch entgegen. «Wir haben es jetzt wieder in der eigenen Hand. Ich bin mir sicher, dass wir Meister werden», sagte der 37-Jährige. Die Bayern hatten am vergangenen Sonntag wieder die Tabellenführung vom BVB übernommen. Mit einem Punkt Vorsprung auf den Tabellenzweiten geht der Meister der vergangenen zehn Jahre in die letzten vier Spieltage.