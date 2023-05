Bundesliga: Bayern München gegen Hertha BSC im Liveticker

Die Bayern sind zurück auf Platz 1 in der Bundesliga. Yann Sommer erlebte einen entspannten Nachmittag und seine Vorderleute trafen zum 2:0-Schlussstand.

Getty Images

Die Szene des Spiels

«Deutscher Meister wird nur der FCB», wurde in München nach Spielende und dem 2:0-Sieg gesungen. Die Bayern hatten Mühe gegen den Tabellenletzten Hertha Berlin, doch in der 69. Minute klappte es dann endlich mit der Führung. Nach einer gechippten Flanke von Kimmich setzte Serge Gnabry zum Flugkopfball an und erzielte das 1:0. Die Tabellenführung war damit zurückerobert.

Die Schlüsselfigur

Der französische Flügelflitzer Kingsley Coman kam zurück in die Startelf und sorgte mit seiner Geschwindigkeit immer wieder für Gefahr bei den Berlinern, scheiterte aber auch an einem starken Christensen im Hertha-Tor. Nach einem langen Ball – erneut von Joshua Kimmich – erzielte der 26-Jährige dann doch noch das 2:0 in der 80. Spielminute.

Die bessere Mannschaft

Bayern dominierte von Beginn an das Spiel, hatte aber zu wenig Ideen, um wirklich gefährliche Chancen herauszuspielen. Die Schnelligkeit fehlte im Spiel nach vorne. Nach der Einwechslung von Thomas Müller und dem 1:0 war der Widerstand der Herthaner aber gebrochen, die selber zu kaum einer nennenswerten Chance kamen.

Das Tribünen-Gezwitscher

Nach turbulenten Wochen und Kritik war es für Yann Sommer ein ganz entspannter Nachmittag in der Allianz Arena. Der Nati-Goalie hatte so gut wie nichts zu tun.

Die Tore

69.’ | 1:0 | Herrlicher Chipball von Kimmich auf Gnabry, der zur Führung trifft.

80.’ | 2:0 | Wieder ein schöner Ball in den Strafraum von Kimmich, Kingsley Coman nimmt den Ball perfekt an und versenkt ihn.

Der Ausblick

Die Bayern sind nach dem 1:1 von Borussia Dortmund zurück auf dem Leaderthron der Bundesliga und haben die Meisterschaft wieder in den eigenen Füssen. Am kommenden Samstagabend wartet Werder Bremen als nächster Gegner. Hertha Berlin trifft auf den Vfb Stuttgart und benötigt dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg.