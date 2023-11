Bundesliga: Böller verletzte bei Augsburg-Spiel elf Personen

Über das Spiel wurde nur noch am Rande gesprochen. Im Mittelpunkt des 1:1 in der Bundesliga zwischen dem FC Augsburg und der TSG Hoffenheim stand ein Böllerwurf aus dem Gäste-Fanblock. Laut Polizeiangaben am Samstagabend seien bislang elf verletzte Personen bekannt – und zwei Tatverdächtige.

«Beide Männer stehen im Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein», teilte die Polizei mit. Beide seien festgenommen worden. «Ein nicht zu fassender Unsinn», kommentierte TSG-Sportchef Alexander Rosen: «Das hat in einem Fussballstadion nichts zu suchen.» Wie die Augsburger Allgemeine Zeitung berichtet, sollen sich unter den Opfern auch zwei Mädchen im Alter von 12 und 17 Jahren befinden.

«Noch nie einen so lauten Knall gehört»

Schiedsrichter Felix Brych hatte die Partie wegen des Vorfalls in der 57. Minute für rund fünf Minuten unterbrochen. «Ich habe noch nie einen so lauten Knall in einem Fussballstadion gehört», sagte der auch international sehr erfahrene Unparteiische. Der 48-Jährige wurde nach dem Schlusspfiff von allen Seiten für sein besonnenes Verhalten in höchsten Tönen gelobt.