Bundesliga: Dortmund reagiert mit Torparty auf Bayern-Gala

Sommers Bayern legten mit einer 6:0-Packung gegen Schalke vor, Dortmund zog Stunden später mit einem 5:2 über Gladbach nach. Heisst: Gleichschritt in einem spannend Meisterrennen.

Reuters

Schützenfest in München, Kantersieg in Dortmund – der Bundesliga-Titelkampf bleibt so spannend wie lange nicht. Im Fernduell mit dem FC Bayern bewahrte Borussia Dortmund mit Nati-Goalie Gregor Kobel erneut die Nerven. Dank des 5:2 (4:0) über Borussia Mönchengladbach (mit Nico Elvedi, ohne den verletzten Jonas Omlin) beträgt der Abstand des Tabellenzweiten auf den Spitzenreiter aus München weiterhin nur einen Punkt.

Wie schon am vergangenen Spieltag beim 6:0 über Wolfsburg liess sich das Team von Trainer Edin Terzic nicht von einem Sieg der Münchner wenige Stunden zuvor beeindrucken. Vor 81'365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park spielte der BVB am Samstagabend phasenweise gross auf und kam dank der Tore von Donyell Malen (5.), Jude Bellingham (12./Foulpenalty), Sébastien Haller (20./32.) und Giovanni Reyna (90.+4) zu einem verdienten Sieg. Die späten Gladbacher Tore erzielten Rami Bensebaini (75./Foulpenalty) und Lars Stindl (85.).

AFP

Bayern mit Kantersieg

«Müller ist zurück in der Startelf, weil der Druck der Medien zu gross geworden war», witzelte Bayern-Trainer Thomas Tuchel vor dem Anpfiff gegen Schalke. Der wirkliche Grund ist ein anderer: Tuchel wünscht sich mehr Präsenz im gegnerischen Strafraum.

Und diese bekam er: Nach zwei Jokereinsätzen brauchte die Bayern-Identifikationsfigur Müller gerade etwas mehr als 20 Minuten, um zuzuschlagen. Spätestens als dann der eigentlich überzeugend agierende Cédric Brunner, Aussenverteidiger bei Schalke, Jamal Musiala im eigenen Strafraum mit dem Ellbogen traktierte und so einen Penalty verschuldete (28.), wurde klar: Das dürfte bitter werden für Königsblau. Kimmich verwandelte sicher (29.).

Selbstverständlichkeit à la Bayern

Mit der zuletzt vermissten Selbstverständlichkeit powerten die Bayern auch in Halbzeit 2 weiter, während Brunner nach der Pause wegen seiner offenbar doch nur halb auskurierten Schulterverletzung in der Kabine geblieben war. Die Konsequenz: Serge Gnabry erhöhte mit zwei sehenswerten Toren auf 4:0 (50./65.). Joker Mathys Tel (80.) und Noussair Mazraoui (90. +2) sorgten dann definitiv für lockere Gala-Stimmung in der Münchner Frühlingssonne.

Damit distanzierten die Bayern den BVB im Meisterduell zwischenzeitlich auf vier Punkte, ehe die Schwarzgelben am Abend gegen Gladbach ablieferten. Schalke, wo mit Stossstürmer Michael Frey ein weiterer Schweizer spielte (bis 64.), könnte am Sonntag von Stuttgart sogar in die direkte Abstiegszone gedrängt werden.

Und Nati-Goalie Yann Sommer im Bayern-Tor? Der hatte praktisch gar nichts zu tun. Die Statistik zeigt: Einen einzigen Schuss musste er abwehren.

Union siegt im Duell um Champions League

Union Berlin, trainiert vom Schweizer Trainer Urs Fischer, schlägt den SC Freiburg zu Hause mit 4:2 und setzt sich auf Königsklasse-Rang 3 fest. Nach Toren von Kevin Behrens (5.) und Sheraldo Becker war es bereits vor der Pause 3:0 für die Eisernen gestanden (36./38.).

Die Anschlusstreffer von Manuel Gulde (56.) und Vincenzo Grifos Penaltytor (70.) sollten am Ende nicht mehr reichen. Auch, weil Aïssa Laïdouni noch einen drauflegte (81.). Freiburgs Traum von der Champions League – die Breisgauer liegen nun auf Rang 5 und dürften am Sonntag von Leipzig auf Rang 4 weiter distanziert werden – droht jäh zu platzen.

Hohe Brisanz im Europa-Kampf

Hinter Freiburg auf Rang 5 kämpfen mit Wolfsburg, Leverkusen, Frankfurt und Mainz mindestens vier Teams um den letzten Europa-Platz in der Liga. Während Wolfsburg mit einem 2:1-Sieg gegen Hoffenheim zumindest bis Sonntag an Leverkusen vorbeizieht – und gleichzeitig Hoffenheim zurück in den Abstiegskampf drückt –, brachte sich Frankfurt mit einem 3:0-Erfolg gegen Mainz zurück ins Rennen. Nati-Star Djibril Sow spielte im Mittelfeld der Eintracht durch.

Bochum landet Big Points im Tabellenkeller

Der VfL Bochum, mit dem Schweizer Saidy Janko als rechter Aussenverteidiger, schlug derweil FC Augsburg, seinerseits ohne den verletzten Nati-Flügel Ruben Vargas, mit 3:2 und spielte sich so an Schalke vorbei ans rettende Ufer. Doch auch dieses Quäntchen Sicherheit könnte mit einem Stuttgart-Sieg am Sonntag gegen Leverkusen schon wieder vorbei sein.