Bundesliga: Gladbach verliert gegen Köln, Nico Elvedi trifft

Am Sonntagnachmittag kam Bologna zu 2:1-Erfolg über Frosinone. Die Treffer von Bologna fielen in der 19. und 22. Minute, das Anschlusstor durch Soulé per Penalty kam in der 63. Minute zu spät. Beim Siegerteam standen mit Remo Freuler und Michel Aebischer gleich zwei Schweizer in der Startelf. Dan Ndoye sass zu Beginn auf der Bank und wurde in der zweiten Hälfte eingewechselt. Bologna ist nun Tabellenachter. Am Sonntagabend trifft die AC Milan noch auf Juventus. (nih)