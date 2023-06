Bundesliga: Gladbach will, dass sich Nico Elvedi zum Club bekennt

Für Youri Tielemans geht die Zeit in der Premier League weiter. Der Mittelfeldspieler wechselt von Absteiger Leicester City zu Aston Villa. Dies gaben die Vereine am Sonntag bekannt. Für den Belgier bezahlte Leicester im Jahr 2019 45 Millionen Franken. Nun verabschiedet er sich ablösefrei. Für die Foxes lief er in 195 Spielen auf und war dabei an 54 Toren direkt beteiligt. (fss)