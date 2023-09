Bundesliga: Granit Xhaka und Leverkusen zaubern

Xhaka übernimmt Tabellenführung

Torjäger-Krone umkämpft

So spielten die Schweizer

Neben Xhaka standen mit Edimilson Fernandes (Mainz), Ruben Vargas (Augsburg) und Cedric Zesiger (Wolfsburg) drei weitere Schweizer in der Startelf am Samstagnachmittag. Nicht optimal lief es für Cedric Zesiger und seinen Wolfsburgern gegen Hoffenheim. Der Nati-Verteidiger sah beim 1:2-Gegentor unglücklich aus. Am Ende wurde es eine 1:3-Pleite. Ebenfalls eine Niederlage gab es für Fernandes und Mainz gegen Werder Bremen (0:4). Der Verteidiger war bei den Gegentreffern schuldlos. Keinen Sieg gab es auch für Ruben Vargas. Die Augsburger führten zwar zwei Mal, doch Bochum (2:2) schlug postwendend zurück. Vargas wurde in der 78. Minute ausgewechselt.